Zelenski mogelijk donderdag op bezoek in Brussel

Zelenski zal de extra EU-top van staatshoofden en regeringsleiders bijwonen, daarnaast geeft hij een toespraak tijdens een extra zitting van het Europees Parlement.

Er is nog geen officiële bevestiging van het bezoek. „Er ligt een open uitnodiging aan president Zelenski om Brussel te bezoeken”, zegt een woordvoerder van de Europese Raad.

Zelenski heeft al meerdere malen een digitale toespraak gehouden in Brussel, maar sinds de Russische invasie heeft hij zijn land slechts een keer verlaten. Dat was voor een bezoek aan Washington.

Afgelopen vrijdag waren meerdere EU-kopstukken in Kiev voor een top. Tijdens deze vergadering is er onder andere gesproken over de ambities van Oekraïne om lid te worden van de EU. Het land kreeg voor de zomer al in recordtempo de felbegeerde status van kandidaat-lidstaat. Zelenski wil nog dit jaar starten met de toetredingsgesprekken.