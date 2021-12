400 kilo zwaar vuurwerk en oude vuurwapens gevonden in woning in Surhuisterveen

De politie kreeg een anonieme melding en doorzocht daarop het pand. Daar troffen agenten dus het vuurwerk aan. Het ging om consumentenvuurwerk, maar er lag ook een grote partij verboden vuurwerk van de zwaarste categorie. Ook werd er vuurwerk gevonden waar zelf mee ’geknutseld’ was. Woensdag is het vuurwerk in beslag genomen en het wordt vernietigd.

Ook werd er tijdens de doorzoeking van het pand een historische collectie vuurwapens, mortieren en granaten gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is donderdag in Surhuisterveen om precies te onderzoeken wat er ligt en om de wapens uit het pand te halen. De woning is afgezet totdat de EOD de locatie veilig verklaart.

De 46-jarige man wordt verdacht van het in bezit hebben van vuurwerk, het handelen in vuurwerk en een overtreding van de wet wapens en munitie. Hij zit vast en wordt verhoord.

VIDEO: Vuurwerkexpert Erik Kooijker van de Landelijke Eenheid vertelt dat het illegale vuurwerk in Nederland steeds zwaarder wordt en dat de politie het op de gekste plekken aantreft.