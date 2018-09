Meerderheid raad Roermond wil vertrek Van Rey

Dat bleek uit de woorden van CDA-fractievoorzitter Marc Breugelmans, die namens de zeven coalitiepartijen een beroep op Van Rey deed om op te stappen. Hem dwingen kunnen ze niet. Breugelmans zei niet uit te sluiten dat Van Rey in de toekomst dezelfde fout weer maakt.

Fractievoorzitter Dré Peters van de partij van Van Rey, de LVR, reageerde als door een wesp gestoken. Breugelmans moet opstappen, zei hij, en hij riep Van Rey op om te blijven zitten.

,,U gaat niet over het trekken van conclusies door Van Rey'', fulmineerde Peters. ,,Daar gaan de mensen over die op hem stemmen.'' Peters viel uit tegen Breugelmans: ,,De burgers hebben vertrouwen in Van Rey en u gaat zeggen: Van Rey moet biezen pakken. Dat kunt u niet verlangen. Ook niet tijdens de verkiezingen in 2018!''

Een geëmotioneerde Jos van Rey zei dat zes families zijn geruïneerd door politieke vijanden. ,,Mijn leven is geruïneerd. Ik heb altijd geklankbord in het belang van Roermond. Hij die zonder zonden is, werpt de eerste steen!'' En hij concludeerde: ,,Ik loop niet weg!''

Overigens ontsnapte ook Tilman Schreurs niet aan de aandacht van de coalitie. Net als Van Rey vroeger voor de VVD wethouder in Roermond, en veroordeeld wegens corruptie. Hij is nu directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg OML. Niet lang meer, als het aan Roermond ligt. Binnenkort buigt een gemeentelijke commissie zich over zijn positie binnen OML.

Ten slotte besloot de coalitie de relatie met de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol onder de loep te nemen. Hij werd in Rotterdam veroordeeld wegens omkoping van Schreurs en Van Rey.