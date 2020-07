’Zelfmoordspel’ Blue Whale Challenge is terug, politie slaat alarm: ’Kinderen worden afgeperst’

De politie in Hoorn waarschuwt donderdag voor de challenge. Die was drie jaar geleden ook al in omloop. Nu is het fenomeen opnieuw gesignaleerd.

Het ’spel’ zou zijn gestart op Russische sociale media. Eerst werd gedacht dat het was verzonnen, maar uiteindelijk bleek dat er vermoedelijk echt slachtoffers zijn gevallen. De naam Blue Whale Challenge verwijst naar walvissen die, als ze dodelijk ziek zijn, zichzelf laten aanspoelen op stranden om daar te overlijden.

Politie: ze liegen, wees niet bang

Lange tijd begreep niemand waarom jongeren eraan mee zouden doen. Volgens de politie worden ze echter online onder druk gezet door anonieme accounts. De kinderen worden bedreigd als ze weigeren.

De politie deelt een foto die vaak als profielfoto wordt gebruikt door anonieme socialmediagebruikers. Ook andere foto’s worden soms gebruikt.

„Door de personen achter deze accounts worden kinderen afgeperst. Als je de opdrachten niet uitvoert, zouden zij weten waar je woont. Dat is NIET zo”, verduidelijkt de politie.

Soms stellen de accounts dat ’je adres en al je informatie’ bekend is omdat jij op een verkeerde link hebt geklikt. Niet waar, benadrukt de politie. „Als jij geen persoonlijke informatie geeft, kunnen zij hier ook niet achter komen.”

’Blokkeer persoon, praat erover’

Agenten delen een stappenplan voor kinderen die benaderd worden door dergelijke accounts met vreemde verzoeken:

- Blokkeer deze persoon;

- Maak een printscreen van het account;

- Rapporteer het account;

- Mochten er bedreigingen worden geuit door dit account: meld dit bij de politie;

- Vertel het je ouders of volwassen persoon die je vertrouwt.

Tot slot benadrukt de politie dat bij spoed altijd 112 mag worden gebeld. Bij alle andere gevallen kan het gangbare nummer van de politie (0900-8844) worden gebeld. Ook staan wijk- en jeugdagenten klaar en kun je altijd terecht bij het dichts bijzijnde politiebureau.

Meer weten? De politie en twee experts leggen in onderstaand artikel uit hoe ouders moeten omgaan met de challenge en andere sociale mediavraagstukken.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via 113 Zelfmoordpreventie. Ga naar 113.nl om met een ervaren psycholoog te chatten, of bel telefoonnummer 113 of gratis via 0800-0113. Vermoed je dat iemand in je omgeving deelneemt aan Blue Whale Challenge en maak je je zorgen? Ook dan kun je bij 113 terecht. Ben je in levensgevaar? Bel dan 112.

