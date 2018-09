Fusie UvA-HvA mislukt

Dat komt voort uit onderzoek van de adviesbureaus Berenschot en Deloitte. Het huidige college van bestuur trekt zich de kritiek aan en stelt voor beide instellingen weer een eigen bestuurscollege te geven. ,,Er zijn mooie voorbeelden van samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek, maar de bestuurlijke samenwerking was van beperkte meerwaarde,” schrijven de huidige vijf bestuurders.

Uit de rapporten komt verder naar voren dat de kwaliteit van de dienstverlening wel zou zijn vergroot door de samenwerking, maar dat er in al die jaren geen substantiële efficiency-voordelen zijn gerealiseerd.

Het bestuur wil in gesprek met de medezeggenschapsraad, docenten en studenten van de UvA en HvA hoe de ontvlechting het beste kan. In het afgelopen jaar rommelde het bij de UvA. Vooral de Raad van Toezicht lag onder vuur. Decanen hamerden erop dat er veel te weinig mankracht was met één college van bestuur, maar de Raad van Toezicht bleef eraan vasthouden. Uiteindelijk legde de Raad zijn taken neer omdat de Centrale Studenten Raad (CSR) en Centrale Ondernemings Raad dreigde een motie van wantrouwen in te dienen.

De onrust begon met de Maagdenhuisprotesten vorig jaar waarbij het gebrek aan medezeggenschap centraal stond. In maart stuurden docenten en studenten van dit jaar een brandbrief naar de toezichthouder van de UvA/HvA. De Centrale Ondernemingsraad benadrukte dat de samenwerking van de UvA met de HvA 13 jaar lang niet kritisch bekeken was en dat er te weinig bestuurders waren voor dit enorme onderwijsapparaat met 85.000 studenten, 9000 medewerkers en een budget van 1,1 miljard.