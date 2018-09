Fietsen in Rio de Janeiro

Zeldenrust en De Wit verzorgen met hun bedrijf sinds september 2013 dagelijks meerdere fietstours door de stad. Die tours deden ze in het begin zelf, maar inmiddels hebben ze acht gidsen in dienst. Ook organiseren ze tegenwoordig favela-tours.

'Voor erbij'

De mannen, beiden van oorsprong journalist, begonnen in eerste instantie met het bedrijf ‘voor erbij’. „We werkten allebei als correspondent voor media in Nederland. In de aanloop naar het WK Voetbal en de Olympische Spelen was daar veel vraag naar”, vertelt Zeldenrust. „Maar het leek ons verstandig om een ‘back-up plan’ te hebben voor na de Spelen.”

Dat back-up plan is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf en de beide eigenaren richten zich al geruime tijd uitsluitend op hun onderneming en niet meer op het schrijven.

Dat ze in het eerste jaar van hun onderneming ook nog andere werkzaamheden ernaast hadden, kan volgens Zeldenrust wel eens de reden zijn dat ze weinig last hebben ervaren van de Braziliaanse bureaucratie. „We hadden niet zo’n haast, en dat is cruciaal bij zakendoen in dit land”, legt hij uit. „Als je hier last-minute iets geregeld wilt hebben, dan is de kans klein dat het lukt. Je moet altijd zorgen dat je vooruit plant.”

Soepel

Ook de aard van hun bedrijf zorgt ervoor dat het opzetten ervan soepel is verlopen, gelooft Zeldenrust. „Onze business vereist weinig bureaucratie. Als je bijvoorbeeld een bar of restaurant wil openen, heb je veel meer vergunningen nodig. En dat is lastig.”

Wat wel nog wat voeten in de aarde had was het verkrijgen van een vergunning als gids. „Die krijg je hier niet zomaar”, lacht de ondernemer. „Je moet dan eerst een papiertje halen. We hebben zeven maanden lang vier uur per dag een opleiding gevolgd om die te bemachtigen. Dat was best een opgave, vooral omdat mijn Portugees destijds nog niet zo goed was.”

'Gissen'

Na drie jaar durft Zeldenrust wel te stellen dat hun bedrijf een succes is. Maar hoe de toekomst gaat uitpakken is ‘gissen’ aldus de ondernemer. „Nu alle grote sportevenementen in de stad voorbij zijn, breekt een nieuwe periode aan. Ik durf dus nog niet te zeggen hoe onze groei gaat verlopen.”

De eerste stap in de nabije toekomst wordt dan ook een horizontale uitbreiding zodat het bedrijf niet volledig afhankelijk is van de interesse in tours. „We gaan onze fietsen nu ook verhuren. En we zijn bezig met het opzetten van een eigen fietsenmaker en fietsenwinkel”, zegt Zeldenrust. „Voorlopig hebben we dus nog genoeg te doen hier.”

Meld u hier gratis aan voor de nieuwsbrief van DFT Avond.