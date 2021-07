Vrouw breekt in bij tandartspraktijk, steelt 23.000 dollar en trekt 13 tanden bij onwetende patiënt

De politie kwam de 52-jarige Laurel Eich op het spoor na een melding over een inbraak in een tandartspraktijk aan de Sun Valley Boulevard in Reno. Er bleek 22.861dollar te zijn gestolen. Na wat speurwerk van de politie kwam Eich in beeld.

Eich werd gearresteerd en ondervraagd over de inbraak. Bij de ondervragingen ontdekte de politie dat de vrouw meer op haar kerfstok bleek te hebben dan alleen de inbraak waarbij ze het geld buit maakte.

13 tanden

The Washoe County Sheriff's Office meldt dat Laurel bij een eerdere inbraak 13 tanden heeft getrokken bij een bewusteloze patiënt. Eich, die ooit in dienst was bij de praktijk waar ze haar gruwelijke daad beging, had de patiënt verdoofd met een verdovingsmiddel dat ze had gevonden in de praktijk.

Eich wordt verdacht van het uitvoeren van een operatie zonder vergunning, inbraak, diefstal en schending van de proeftijd van een voorwaardelijke straf.

Het is niet bekend hoe het gaat met de patiënt die 13 tanden kwijt is.