‘Vreselijk voor zijn vrouw en kinderen’

IJSSELSTEIN - Ze hadden er lang naar uitgekeken. Het echtpaar Ruud en Franny en hun twee kinderen genoten dan ook met volle teugen van hun welverdiende vakantie in het Turkse Alanya, na een jaar hard werken en goed hun best doen op school. Maar wat een ontspannen zomer had moeten worden, eindigde in een drama nadat hun jeep in een ravijn stortte. Vader Ruud overleefde het niet.