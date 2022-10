Ten minste 14 mijnwerkers omgekomen bij ontploffing in mijn Turkije

Eerder vrijdag meldde de lokale gouverneur Nurtac Arslan dat bijna vijftig mijnwerkers honderden meters onder de grond vastzaten. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door een transformator, denkt de AFAD, de Turkse autoriteit op het gebied van rampen.

Op beelden van de Turkse televisie was te zien hoe mensen naar ambulances worden gedragen, terwijl hulpdiensten de mijn betreden. Acht mensen konden volgens Arslan op eigen kracht de mijn verlaten.

Minister van Energie Fatih Donmez en minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu zijn volgens persbureau Anadolu op weg naar het mijngebied nabij de Zwarte Zee.

In Turkije gebeuren wel vaker ongelukken in mijnen, volgens waarnemers het gevolg van zwakke veiligheidsvoorschriften. In 2014 kwamen in totaal 301 mensen om het leven door een grote explosie in een kolenmijn in de Egeïsche provincie Manisa.