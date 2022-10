Ten minste 22 mijnwerkers omgekomen bij ontploffing in mijn Turkije

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu, die naar de rampplek afreisde, waren 110 mensen vrijdag in de mijn aan het werk. „We worden met een triest beeld geconfronteerd”, aldus Soylu tegen verslaggevers ter plaatse.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan reist zaterdag naar de rampplek. Op Twitter schreef hij dat hij hoopt dat mijnwerkers veilig en wel kunnen worden gered.

De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door een transformator, denkt de AFAD, de Turkse autoriteit op het gebied van rampen. De minister van Energie Fatih Donmez, die ook aanwezig is in het mijngebied nabij de Zwarte Zee, zei dat uit de eerste berichten naar voren komt dat de ontploffing het gevolg is van brandbare gassen die in de kolenmijn aanwezig waren.

Op beelden van de Turkse televisie was te zien hoe mensen naar ambulances worden gedragen, terwijl hulpdiensten de mijn betreden.

In Turkije gebeuren wel vaker ongelukken in mijnen, volgens waarnemers het gevolg van zwakke veiligheidsvoorschriften. In 2014 kwamen in totaal 301 mensen om het leven door een grote explosie in een kolenmijn in de Egeïsche provincie Manisa.