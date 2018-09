Man ramt drie politiewagens bij achtervolging

De politie wilde de lading van de kleine vrachtwagen waarin hij reed controleren, maar de 34-jarige inwoner van Zaltbommel negeerde het stopteken en ging ervandoor. Met drie auto's ging de politie achter de bestuurder aan. De man probeerde uit handen van de agenten te blijven door de wagens te rammen. Hij verloor daarbij echter de macht over het stuur en kwam tegen een boom tot stilstand.

Drie politiewagens raakten flink beschadigd, maar de agenten liepen geen verwondingen op. De man klaagde over pijn in zijn nek. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar later ontslagen en zit vast op het politiebureau in Venlo.

In de vrachtwagen zaten duizenden opvouwbare kratten. De politie onderzoekt of de lading gesloten is.

