Waarschuwing: ’Zwaar griepseizoen ligt op de loer, vooral voor ouderen’

Vooral ouderen kunnen het zwaar krijgen, denkt de Europese tegenhanger van het RIVM. Het aantal besmettingen is weliswaar nog laag, maar de meest aangetroffen griepvariant is A(H3N2) en dat is een variant die zich niet alleen moeilijk laat beteugelen door de griepprik, maar ook nog eens bij ouderen harder aankomt.

Dat A(H3N2) zo vroeg in het seizoen al is aangetroffen, doet het ergste vrezen voor het komende griepseizoen, schrijft het ECDC op haar website. „Maar we kunnen natuurlijk niet met zekerheid zeggen hoe het komende griepseizoen er werkelijk uit zal zien”, zegt Pasi Penttinen, die het griepprogramma van het ECDC leidt.

Hij ziet ook gevaar voor de zorg in combinatie met de coronapandemie: „Een scherpe stijging van het aantal griepgevallen tijdens de Covid-19-pandemie kan serieuze gevolgen hebben voor ouderen en mensen met een verminderde afweer. Dat zal een extra druk op de zorg leggen. Het is daarom belangrijk dat we de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en de kwetsbaren beschermen.”

Tijdens het vorige griepseizoen liet het influenzavirus zich amper zien. Er waren tot 99% minder gevallen. Aangenomen wordt dat coronamaatregelen zoals lockdowns, afstand houden en hygiëne niet alleen tegen corona maar ook tegen griepinfecties helpen.

Jaarlijks raakt doorgaans zo’n 20% van de bevolking besmet met een griepvirus. Van hen wordt ongeveer een kwart ook echt ziek. Zware complicaties komen vooral voor bij ouderen, zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen.