Shell zegt sorry tegen Groningen

De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door gaswinning. Shell en Exxonmobil zijn aandeelhouders van de NAM.

„Wij erkennen dat de Groningers last hebben gehad. Het spijt me. Sorry”, zei president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland tijdens een hoorzitting over gaswinning in de Tweede Kamer. De directeur van Exxonmobil sloot zich daarbij aan.

NAM-topman Gerard Schotman, die vorig jaar voor het eerst 'sorry' zei, heeft toegezegd dat zijn bedrijf „op zo'n groot mogelijke afstand moet komen te staan” bij het uitdelen van schadevergoedingen.

Dat is een belangrijke boodschap voor gedupeerde Groningers, die dringen al langer aan op meer onafhankelijkheid. Schotman plaatste wel een kanttekening: „Ik begrijp de zorgen over de invloed van de NAM, maar we kunnen niet helemaal op afstand komen te staan.”

De NAM vreest dat er anders 'blanco cheques' worden uitgeschreven. Schotman: „Niet alle schade in Groningen is veroorzaakt door gaswinning.”