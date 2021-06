LIVE | Huisartsen helpen bij vaccinatie jongeren met medisch risico

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

15.48 - Huisartsen helpen bij vaccinatie jongeren met medisch risico

Huisartsen willen graag helpen bij het selecteren van jongeren met een medische indicatie die in aanmerking komen voor coronavaccinatie. De Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) benadrukken wel dat er „een realistische planning” moet komen.

Jongeren die jaarlijks de griepprik krijgen en kinderen met het syndroom van Down zijn in beeld bij de huisartsen. Voor andere kinderen vanaf 12 jaar die moeten worden uitgenodigd, geldt dat niet. „Niet alle kinderen die het betreft zijn automatisch te selecteren door de huisartsen”, aldus de twee verenigingen.

LHV en NHG vinden het „belangrijk dat deze groep kwetsbare jongeren spoedig de mogelijkheid krijgt om gevaccineerd te worden.” Ze gaan snel in overleg met het RIVM en werken dan de plannen verder uit.

Het idee is dat de GGD’en de vaccinaties met het middel van Pfizer/BioNTech gaan uitvoeren. In totaal gaat het naar verwachting om 60.000 tot 100.000 jongeren. Het streven is dat zij vanaf eind juni een uitnodiging ontvangen.

Een oplossing moet onder meer nog worden gezocht voor het selecteren van kinderen die zelf niks mankeren, maar zich mogen laten vaccineren tegen het coronavirus om een kwetsbare huisgenoot indirect te beschermen. Daar denkt ook het ministerie van Volksgezondheid nog over na.

11.35 - Volgende geboortejaar aan de beurt voor coronaprik: 1988

Mensen die in 1988 zijn geboren, kunnen nu een afspraak maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. Deze mensen zijn 32 of 33 jaar oud. Bij de prik krijgen ze het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.

De nieuwe groep is geboren in het jaar dat Nederland Europees kampioen voetbal werd. „Geen toeval natuurlijk in deze EK-week”, aldus coronaminister Hugo de Jonge met een knipoog.

Het kan zijn dat sommige mensen uit 1988 al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe uitnodiging weggooien.

Twee weken geleden konden mensen uit 1969 tot en met 1978 een afspraak maken. Vorige week werden mensen uit 1979 tot en met 1984 al uitgenodigd. Eerder deze week volgden de mensen uit 1985, 1986 en 1987.

De GGD heeft 140 vaccinatielocaties geopend waar mensen terechtkunnen voor een vaccinatie. Het kabinet hoopt dat voor half juli elke volwassene die dat wil een eerste prik heeft gehad. De laatste lichting die daarbij aan de beurt komt, is geboren in 2003. Tot nu toe zijn bijna 11 miljoen eerste en tweede prikken gezet.

De overheid wilde voor begin juli al klaar zijn met de eerste prikronde, maar dit loopt wat vertraging op. Volgens De Jonge komt dat doordat vaccinfabrikant Janssen voorlopig veel minder doses kan leveren dan verwacht. Vervolgens besloot het kabinet om voorlopig helemaal geen nieuwe Janssen-prikken in te plannen. Dat zou hooguit nog tot een week vertraging kunnen leiden.

09.50 - Europees Parlement stemt in met regels over coronacertificaat

Het Europees Parlement is akkoord met de regelgeving rond het Covid-19-certificaat dat het reizen door de EU deze zomer moet vergemakkelijken. Het stemde in Straatsburg met een overgrote meerderheid voor.

Met het certificaat bewijst de eigenaar via een QR-code op papier of digitaal te zijn ingeënt, recent negatief te hebben getest of onlangs te zijn hersteld van de virusziekte. Op 1 juli treedt het systeem in werking. De EU-regels betreffen bijvoorbeeld strikte privacygaranties.

Extra reisbeperkingen, zoals quarantaine of extra testen, gelden voor de drager van het Covid-19-certificaat in principe niet, tenzij er urgente omstandigheden zijn die de volksgezondheid bedreigen zoals een uitbraak van een hele besmettelijke variant. Het certificaat wordt door alle 27 EU-landen erkend. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het systeem.

Het certificaat is gratis en een PCR-test voor vakantiegangers die nog niet zijn gevaccineerd moet „betaalbaar” zijn. Brussel maakt tenminste 100 miljoen euro vrij om landen daarbij tegemoet te komen. Het parlement had tevergeefs aangedrongen op gratis PCR-testen maar dat wilden veel lidstaten niet. Nederland geef één gratis test aan reislustigen die nog niet gevaccineerd zijn.

09.10 - Drie doden door brand op corona-afdeling Russisch ziekenhuis

Een brand op de intensive care voor coronapatiënten in een Russisch ziekenhuis heeft drie mensen het leven gekost. Acht mensen raakten gewond. De brandweer heeft 35 patiënten uit de kliniek gered, melden de autoriteiten van Rjazan, een stad ten zuidoosten van Moskou.

Twee verpleegsters hebben geprobeerd de brand te blussen, bericht staatspersbureau Tass. De hevige rook bemoeilijkte de bluswerkzaamheden. De slachtoffers stierven door giftige gassen. Kortsluiting was mogelijk de oorzaak van de brand, maar dat wordt nog onderzocht.

09.00 - Ook weer vakantie mogelijk naar Luxemburg, Polen en Tsjechië

Nederlanders kunnen met ingang van donderdag weer op vakantie naar Luxemburg, Polen, Tsjechië en Slowakije. Het reisadvies voor deze landen gaat dan van oranje naar geel omdat de coronacijfers dalen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies voor Noorwegen blijft op oranje staan vanwege de strenge inreisbeperkingen, maar mensen die terugkomen uit het land hoeven niet meer quarantaine.

Dinsdag werd al duidelijk dat ook Duitsland, Italië en Oostenrijk weer code geel krijgen. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen weer zijn toegestaan, dat na terugkeer geen coronatest nodig is en mensen ook niet in quarantaine hoeven. Wel adviseert het ministerie om de situatie tijdens de vakantie goed in de gaten te houden, omdat het reisadvies ook weer kan veranderen naar oranje. Ook kunnen in ’gele’ landen ook nog coronabeperkingen gelden, die per land of regio kunnen verschillen.

07.55 - Reizigers in hoog tempo terug in openbaar vervoer

Reizigers keren in hoog tempo terug naar het openbaar vervoer, waar het steeds rustig was vanwege de coronamaatregelen. Momenteel is de bezettingsgraad ongeveer 55 procent, zegt voorzitter van OVNL Pedro Peters tegen BNR. Hij hoopt dat nog meer mensen snel weer voor het ov kiezen.

Op 23 juni begint OVNL een campagne om reizigers terug in de trein, bus, tram of metro te krijgen. „Nu alle versoepelingen in rap tempo doorgaan, zijn alle reizigers weer welkom in het openbaar vervoer. Het ov is ok, u kunt weer volop met ons reizen. Er komen allerlei soorten uitingen om iedereen weer van harte welkom te heten.”

Peters denkt dat de vervoerders de reizigers hard nodig hebben om er weer bovenop te komen. „De coronacrisis heeft diepe sporen nagelaten.” In de rustigste periode was de bezetting in het ov 10 tot 15 procent. Aan het einde van dit jaar moet dat tegen de 80 procent zijn, zegt Peters tegen BNR.

04.20 - Zorgmedewerkers hebben nu eerst tijd nodig om te herstellen

De meerderheid van de Nederlandse verpleegkundigen, verzorgenden en artsen heeft na meer dan een jaar coronapandemie last van fysieke of mentale klachten, en vaak van een combinatie daarvan, zo komt naar voren in een peiling onder zevenduizend werknemers uit de sector. Ze hebben tijd nodig om te herstellen, zeggen de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

„Het voornemen om de uitgestelde zorg dit jaar grotendeels in te halen, is onrealistisch”, aldus V&VN-voorzitter Bianca Buurman. „Door de lengte en intensiteit van de coronacrisis is er roofbouw gepleegd. Er moet tijd komen om grondig te herstellen.”

„Zorgprofessionals zijn moe, hebben angstgevoelens, piekeren veel en hebben last van slaapproblemen”, vatten de beroepsorganisaties de bevindingen uit hun enquête samen. Een op de vijf ondervraagden is zelfs uitgevallen door fysieke en mentale klachten, in de helft van de gevallen langdurig. Bijna de helft van de ondervraagden (46 procent) heeft last van vermoeidheid, 24 procent heeft slaapproblemen, 20 procent geeft aan snel boos of geïrriteerd te zijn en 22 procent piekert. Een flinke minderheid (30 procent) heeft tijdens de coronacrisis last gehad van angstgevoelens, 10 procent heeft dat nog steeds.

„We komen er niet met een paar weekjes vakantie”, zegt Buurman. Ook FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem noemt de resultaten verontrustend. „Zeker in het licht van de enorme berg inhaalzorg die op ons wacht. De patiënten die moesten wachten hebben ook recht op uitgeruste, gemotiveerde zorgprofessionals”, zegt hij.

03.30 - Belg mag weer meer, ook samen op groot scherm naar het EK kijken

België gaat woensdag weer wat verder van het slot. Net op tijd voor het Europees kampioenschap voetbal, dat Belgen in een flinke groep op grote schermen mogen bekijken.

Het inenten vlot goed en het aantal Belgen dat besmet raakt of in het ziekenhuis belandt blijft maar dalen. Daarom worden de coronaregels flink versoepeld. Zo mag de horeca voor het eerst sinds oktober ook binnen gasten ontvangen, net als buiten tot 23.30 uur ’s avonds. Bioscopen, casino’s en binnenspeeltuinen gaan weer open. Knuffelen mag met meer mensen dan alleen een enkele directe naaste. En wie wil mag weer een dag per week naar kantoor of werkplaats.

Met hun eigen Rode Duivels als een van de favorieten voor de EK-winst, hoopten veel Belgen er vooral ook op te mogen samendrommen voor een groot scherm. Dat mag binnen met 200 man en buiten zelfs met dubbel zoveel.

Kijkers stuiten wel op een aantal regels. Een kroegbaas of andere organisator die een scherm neerzet, mag niet zomaar iedereen verwelkomen. Bezoekers moeten een plaats reserveren. Waar wat wordt geschonken, mogen gasten alleen aan een tafeltje zitten. En de kijkers moeten worden afgeschermd, zodat anderen niet zomaar kunnen aansluiten of meekijken.

03.30 - Advies van Gezondheidsraad over vaccineren tieners met Pfizer

De Gezondheidsraad komt woensdag met een advies aan het kabinet over het vaccineren van kinderen van 12 jaar en ouder met het vaccin van Pfizer en BioNTech. Op basis van het advies besluit het kabinet of ook pubers dat middel kunnen krijgen.

De Europese toezichthouder voor vaccins kwam eerder met een positief oordeel over het gebruik van het middel bij tieners. Het vaccin werkt bij kinderen en het is veilig voor ze, aldus het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Daarna besloot de Europese Commissie om het middel ook voor hen goed te keuren. Vervolgens is het aan de EU-lidstaten zelf, waaronder Nederland, om te beslissen of ze het middel daadwerkelijk aan 12-plussers geven. Enkele Europese landen zijn al bezig om kinderen in te enten, net als de Verenigde Staten.

In Nederland worden volwassenen al sinds januari gevaccineerd met Pfizer/BioNTech. Daarnaast wordt het vaccin toegediend aan 16- en 17-jarigen die om medische redenen grote risico’s zouden lopen als ze met corona besmet zouden raken. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met morbide obesitas, kinderen met het syndroom van Down, kinderen die op de wachtlijst staan voor een orgaan- of beenmergtransplantatie of die net zo’n ingreep hebben ondergaan, en om kinderen met bloedkanker. Van de bijna 11 miljoen prikken die tot nu toe zijn gezet, waren zo’n 7,5 miljoen met het vaccin van Pfizer en BioNTech.

03.30 - Frankrijk zet weer stap in versoepeling coronamaatregelen

Frankrijk zet een stap verder met het afbouwen van de coronamaatregelen. Toeristen die zijn ingeënt of een negatieve coronatest kunnen tonen zijn weer welkom. De cafés en restaurants gaan woensdag onder strenge voorwaarden ook binnen weer open en het aantal mensen dat bij sportwedstrijden of culturele evenementen en voorstellingen bijeen mag zijn gaat naar 5000. Voorts gaan overdekte sportgelegenheden weer open en kunnen er weer tentoonstellingen worden gehouden.

Om een café of een restaurant binnen te gaan, is er echter de verplichting zich met behulp van een app aan te melden. De regering kan zo precies weten wie waar is geweest en stelt dat dit nodig is om te waarschuwen, als later blijkt dat er in de uitspanning rond die tijd een persoon met coronabesmetting aanwezig was.

De avondklok die nu om 23.00 uur ingaat blijft tot het eind van de maand gehandhaafd. Dan worden ook beperkingen van het samenzijn in publieke ruimten afgeschaft.