Vakantiepark en buitenlandse reizen duurder

De inflatie steeg vooral door duurdere verblijven op vakantieparken in Nederland en georganiseerde reizen naar het buitenland. Dit jaar begonnen de bouwvak- en schoolvakanties laat, waardoor er meer hoogseizoendagen in augustus vielen dan vorig jaar. Dit gaat gepaard met hogere prijzen, aldus het statistiekbureau.

Ook de prijsontwikkeling van benzine verhoogde de inflatie. Lagere prijzen van voedingsmiddelen daarentegen dempten de inflatie. Vooral aardappelen werden goedkoper.

De inflatie is al geruime tijd laag. In juli waren goederen en diensten zelfs voor het eerst in bijna dertig jaar goedkoper geworden dan een jaar eerder. Toen werd een inflatiecijfer van min 0,3 procent doorgegeven. Dat cijfer is, door nagekomen informatie, door het CBS bijgesteld naar min 0,2 procent.