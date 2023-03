Gevluchte dader vergismoord Beuningen opgepakt in België

August D. knipte na de uitspraak van de rechter zijn enkelband door en sloeg op de vlucht. Hij werd opgepakt in de buurt van de plaats Wommelgem, bij Antwerpen.

De man werd zondagochtend in een auto gevonden door de Belgische politie. Hij probeerde nog te vluchten en veroorzaakte hierbij een verkeersongeval. De inzittenden van een andere auto raakten gewond, evenals de vrouw die bij de 33-jarige in de auto zat. D. ramde straatmeubilair en reed in op een politieambtenaar, die zichzelf net op tijd in veiligheid kon brengen. Hij probeerde nog te voet te ontkomen, maar uiteindelijk wisten agenten hem aan te houden.

Bekijk ook: Nabestaanden vergismoord geschokt door vlucht veroordeelde

Op 6 juli 2020 werd klusjesman Mehmet Kiliçsoy in het centrum van Beuningen door twee gemaskerde mannen onder vuur genomen vanuit een gestolen witte Volkswagen Transporter. De 49-jarige Nijmegenaar stond klaar om te beginnen aan zijn schilderklus van die dag, maar kreeg niet eens meer de kans om zijn gereedschap te pakken. De vader van drie jonge kinderen werd door zeven kogels in zijn hoofd en bovenlichaam geraakt en overleed op de parkeerplaats. De politie vond later een vluchtauto uitgebrand terug.

De rechtbank, politie en OM beschouwen het als een vergismoord omdat de politie geen enkel motief kon vinden. Dat kwam ook omdat de zes Amsterdamse verdachten er allemaal het zwijgen toe deden.

Woede

Het leidde tot veel woede bij de nabestaanden van Kiliçsoy die tijdens de rechtbankzittingen op de publieke tribune één symbolische stoel in hun midden leeg lieten.

Bekijk ook: Mededader vergismoord Beuningen knipt enkelband door en is op de vlucht

In afwachting van de uitspraak kwam D. vrij, omdat zijn voorlopige hechtenis eerder was opgeheven. Hij droeg op dat moment een enkelband voor een eerdere veroordeling ’waardoor er wel zicht was op zijn verblijfplaats.’

Maar na de veroordeling raakte hij spoorloos. Tijdens de rechtszaak ergerde August D. zich kapot aan de in zijn ogen ’verkeerde uitleg’ die het OM overal aan zou geven. Maar uiteindelijk vertelde hij niet hoe het precies zat. „Ik heb zoveel jointjes gerookt, dat ik het niet meer weet. Mijn hoofd is helemaal kapot.”

De rechtbank legde celstraffen op van vijf tot dertig jaar tegen de zes verdachten. D. kreeg 20 jaar wegens betrokkenheid bij de moord, zo oordeelde de rechtbank.

D. (33) bewaarde volgens justitie de wapens voor zijn broer Jomairo, stelde zijn woning beschikbaar als uitvalsbasis voor de medeverdachten en zou ontmoetingen hebben gehad met de voorverkenners.