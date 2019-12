Volendamse rijdt dronken rond en moet rijbewijs inleveren

Dienders zagen hoe de vrouw in de Volendamse Havenstraat dwars op de weg stond, schrijft NH Nieuws. De wagen stond bijna met zijn neus tegen een geparkeerde auto. Agenten verklaren op Twitter:„Toen wij het portier openden om de bestuurster aan te spreken, kwam het aroma van een zware avond stappen ons tegemoet.”

De vrouw scoorde slecht op de blaastest en werd vervolgens meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek dat zij meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.

Of de Voldendamse haar rijpapieren terug krijgt is aan de rechter om te bepalen. Ze zal wel moeten deelnemen aan een cursus over alcoholgebruik in het verkeer.