Pennsylvania: winnaar is snel bekend

Als Biden Pennsylvania wint, is hij de nieuwe president van de Verenigde Staten. De staat is goed voor twintig kiesmannen en wordt gezien als een van de meest cruciale swing states. Trump stond er ruim voor, maar de afgelopen dag zijn er nog zoveel Democratische stemmen binnengekomen dat van die voorsprong weinig over is.

Volgens Boockvar komen de meeste van de resterende stemmen uit stedelijke gebieden, alleen al 100.000 uit het grootstedelijk gebied van Philadelphia dat als bolwerk van de Democratische Partij wordt beschouwd. Met 92 procent van de uitgebrachte stemmen staat de Republikeinse president Donald Trump met 50,2 procent van de stemmen nipt voor op de Democratische uitdager Joe Biden (48,5 procent). Het gaat om ongeveer 109.000 stemmen verschil.

Wat betreft de poststemmen die na sluiting van de stembureaus zijn binnengekomen, zei Boockvar dat ze niet verwacht dat ze enige significante invloed op de uitkomst zullen hebben. Op woensdag, zei ze, waren er vijfhonderd stembiljetten binnengekomen. In Pennsylvania zijn poststemmen ook geldig, als ze door vertragingen bij de posterijen vrijdag pas aankomen.

Bekijk ook: Trump legde zelfoverschatting van progressieven bloot

Stemcontrole

„We tellen elke stem”, zei Boockvar. Ze benadrukte dat het tellen transparant is en open voor iedereen. Elke kandidaat en elke partij heeft een gevolmachtigde aangewezen om de telling te observeren.

Een opmerkelijke verschuiving in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. President Trump verliest terrein bij blanke Amerikanen, maar wordt beloond door latino’s en zwarte stemmers. Dat en meer in een nieuwe podcast ’Trump vs. Biden – de strijd’: