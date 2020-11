Team-Trump klaagt kiescommissie Philadelphia aan

Volgens het campagneteam weigeren verkiezingsfunctionarissen doelbewust waarnemers die namens Trump het tellen van de stemmen controleren. De Republikeinen hebben ook in een aantal andere staten zaken aangespannen in een poging het tellen te stoppen, verwijzend naar fraude. Trump stond er ruim voor, maar de afgelopen dag zijn er nog zoveel Democratische stemmen binnengekomen dat van die voorsprong weinig over is. Hij heeft Pennsylvania hoe dan ook nodig, wil hij in het Witte Huis blijven.

Pennsylvania wordt gezien als een van de meest cruciale swingstates. De staat is goed voor twintig kiesmannen en Trump en zijn uitdager Joe Biden liggen niet ver uit elkaar. Eerder op de avond zeiden de autoriteiten dat er nog 550.000 stembiljetten moeten worden geteld. Met 92 procent van de uitgebrachte stemmen staat Trump met 50,1 procent van de stemmen voor op Biden (48,6 procent). Zijn voorsprong was eerder groter. De verwachting is dat er donderdag (lokale tijd) nog een uitslag komt.

In Pennsylvania kan volgens de verantwoordelijke autoriteit donderdagavond (plaatselijke tijd) een resultaat worden verwacht. Minister van Binnenlandse Zaken van de staat, Kathy Boockvar, zegt tegen CNN er vertrouwen in te hebben dat de meeste stemmen donderdag zijn geteld. Op de vraag of er aan het eind van de dag (vrijdagochtend onze tijd) in Pennsylvania een winnaar bekend kan worden gemaakt, antwoordde ze: „Ja, dat kunnen we zeker.”

Volgens Boockvar komen de meeste van de resterende stemmen uit stedelijke gebieden, alleen al 100.000 uit het grootstedelijk gebied van Philadelphia dat als bolwerk van de Democratische Partij wordt beschouwd. Met 92 procent van de uitgebrachte stemmen staat de Republikeinse president Donald Trump met 50,2 procent van de stemmen nipt voor op de Democratische uitdager Joe Biden (48,5 procent). Het gaat om ongeveer 109.000 stemmen verschil.

Wat betreft de poststemmen die na sluiting van de stembureaus zijn binnengekomen, zei Boockvar dat ze niet verwacht dat ze enige significante invloed op de uitkomst zullen hebben. Op woensdag, zei ze, waren er vijfhonderd stembiljetten binnengekomen. In Pennsylvania zijn poststemmen ook geldig, als ze door vertragingen bij de posterijen vrijdag pas aankomen.

Stemcontrole

„We tellen elke stem”, zei Boockvar. Ze benadrukte dat het tellen transparant is en open voor iedereen. Elke kandidaat en elke partij heeft een gevolmachtigde aangewezen om de telling te observeren.

Vier jaar geleden won Trump Pennsylvania met een miniem verschil van 0.72% op verliezend Democraat Hillary Clinton.

