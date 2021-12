Coronadebat over dreiging code zwart in de zorg en achterblijven boostershots

Nederland bungelt wederom onderaan de Europese lijst van gezette boosterprikken. Vooralsnog komen alleen nog ouderen en kwetsbaren in aanmerking voor de zogenoemde pepprik. Aan de vaccinvoorraden kan het voor het bijprikken van 60-plussers en medisch kwetsbaren niet liggen. Voor de jongere volwassenen kunnen de leveringen mogelijk wel een probleem opleveren. Volgens de huidige planning loopt de booster-campagne door tot in maart, terwijl de verhoogde immuniteit juist in hartje winter nodig is. Daardoor zou Nederland opnieuw achter de feiten aanlopen, klinkt het in de Kamer.

Afgelopen vrijdag besloot het kabinet tot een ’avondlockdown’. Afgezien van essentiële winkels is het hele land na 17.00 uur op slot. Het is de vraag of de avondklockdown in staat is om het tij te keren, vooral nu de besmettelijkere omicron-variant al een tijd in Nederland aanwezig is.