LIVE Bestuur Volt onder vuur van boze leden

Sindsdien is ze niet aan het werk in de Tweede Kamer. De rechter oordeelde eerder dat de schorsing van Gündoğan niet terecht was, maar Volt kondigde onlangs aan in hoger beroep te gaan tegen dat vonnis.

Tijdens het congres mogen leden het bestuur vragen stellen, en buigen ze zich over een nieuwe werkgroep die de hele kwestie moet evalueren.

Het bestuur van Volt wordt zwaar onder vuur genomen door de leden, zo blijkt uit de tweets van onze verslaggever ter plaatse: „Jongen naast me begint te schreeuwen: ’ik sta hier al drie kwartier, er zijn superveel vragen, jullie kunnen best even te tijd nemen om ze te beantwoorden’. Hij krijgt applaus uit de zaal.

De moderatoren besluiten daarop om de vragensessie te verlengen. Aanvankelijk stond er maar een uur voor gepland.

Volg onze verslaggever Elif Isitman: