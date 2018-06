Reizen goed voor economie

Dat blijkt uit een marktstudie van ABN Amro in samenwerking met reisbrancheorganisatie ANVR, die vandaag wordt gepresenteerd. ,,Brutomarges van Nederlandse reisorganisaties en vliegmaatschappijen, maar bijvoorbeeld ook luchthavengelden, winkelaankopen en consumpties komen direct ten goede aan onze economie”, aldus vrijetijdschef Stef Driessen van de bank.

Het stoort ANVR-voorzitter Frank Oostdam dat er in de politiek vaak een beetje denigrerend wordt gedaan over het belang van uitgaand toerisme. „We tonen nu aan dat er wel degelijk sprake is van positieve effecten”.

Toch blijft die bijdrage beperkt vergeleken met het binnenlands toerisme (€43 miljard) en het inkomende toerisme (€20 miljard), blijkt uit 2015-cijfers van NBTC en CBS. Afgelopen vijf jaar zijn de bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland ruim 60% gestegen, vooral door de sterke groei van bezoekers, en die van Nederlanders in eigen land met 11%.

Buitenlandse vakanties van Nederlanders groeiden in waarde voor de Nederlandse economie sinds 2011 met 30%, laat een vergelijking zien. Ook dat komt volgens Driessen door de forse toename van aantal reizen over de grens.