Kabinet geeft persconferentie over volgende stappen

Veel lekte al uit. De voorgenomen versoepeling van de coronamaatregelen die gepland is voor 1 juni kan doorgaan. Haagse bronnen meldden aan De Telegraaf dat er geen aanleiding is om af te zien van beperkte opening van de horeca. Ook de middelbare scholen starten naar verwachting weer op. Er werd getwijfeld over of horecagelegenheden eerder in het pinksterweekend open zouden kunnen, maar daar wordt toch van afgezien.

Het kabinet komt bovendien met een vervolgstrategie. Er wordt een systeem ontwikkeld waarmee op basis van cijfers wordt bepaald of versoepelingen in het slechtste geval moeten worden teruggedraaid.

De afgelopen twee weken werkte minister De Jonge achter de schermen aan een ’toolkit’, waarmee nauwkeurig wordt bijgehouden wanneer er op de rem moet worden getrapt. Druk op de zorg, bijvoorbeeld het aantal ic-opnames, speelt een belangrijke rol. Ook het aantal nieuwe besmettingen is van belang bij de vraag hoe nu verder.

Gebarentolk

Gebarentolk Irma Sluis wordt halverwege de persconferentie om 19.00 uur van premier Mark Rutte afgelost. Bij andere persconferenties over de maatregelen rond het coronavirus bleef ze er de hele tijd bij en ze is inmiddels een bekende verschijning geworden. Maar bij vorige persconferenties bleek het soms te zwaar voor één tolk.

Sluis wordt nu halverwege afgelost door een andere tolk: Corline Koolhof. De wissel vindt plaats op het moment dat de pers vragen mag gaan stellen, aldus de NOS.