Van Rijn weer documenten ‘kwijt’

Uitvinder Dirk Benschop uit Breda is al twee jaar op zoek naar de pagina met het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol. Daarin overleggen de bazen van bedrijven als Bacardi, Heineken, Bols en Albert Heijn met het ministerie over het alcoholbeleid voor de jeugd.

Waterdicht

,,Mijn systeem is bijna waterdicht”, vertelt Benschop, ,,en dat wil de alcohol- en tabaksindustrie kennelijk niet”. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat jongeren die na hun achttiende hun eerste sigaret roken, nauwelijks verslaafd raken. Bij alcoholgebruik geldt dat ze in dat geval veel minder drinken dan jongeren die eerder hun eerste biertje nuttigden.

Bij Ageviewers wordt via de webcam op afstand gecontroleerd of iemand oud genoeg is om drank te kopen. De supermarkten spraken af dat alleen de caissière deze controle mag doen. Dat mag niet, vonniste de Rechtbank Den Haag in maart.

Kwijt

Kort voordat het kartel in 2008 werd gesmeed, werd Ageviewers besproken tijdens het alcoholoverleg. De notulen raakte het ministerie kwijt, blijkt uit documenten die deze krant in het bezit kreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Toen kartelwaakhond ACM de zaak in 2014 onderzocht, kreeg het ministerie de verloren notulen van een medewerker van het Centraal Bureau Levensmiddelen, de koepelorganisatie van de supermarkten die volgens de rechter het kartel organiseerde.

’Eén pagina’

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) weigert de documenten in deze opmerkelijke e-mail openbaar te maken. ,,Maar dit verslag heeft maar één pagina”, zegt zijn woordvoerster.

Benschop gelooft er niets van. En ook Van Rijn is er niet zeker van. ,,Mocht iemand daar alsnog wel zekerheid over kunnen geven, dan houden wij ons aanbevolen”, is de oproep van het ministerie dat de stukken kwijtraakte. ,,Want ook voor ons is dit onbevredigend.”

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat informatie over de handhaving van de minimumleeftijden verdwijnt op het departement. Vandaag moet Van Rijn zich in de Tweede Kamer verantwoorden over het opzettelijk wissen van correspondentie met de gemeente Utrecht over de inzet van loktieners. Een beleidsmedewerker kreeg van hogerhand de opdracht de mails te vernietigen.