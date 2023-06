Forse kritiek op boekhouding kabinet: ’Bij grote uitgaven eerst groen licht Kamer’

De Algemene Rekenkamer tikte het kabinet twee weken geleden weer op de vingers. Op veel ministeries is de boekhouding niet op orde, waardoor het bij miljarden euro’s aan belastinggeld onduidelijk is of het geld wel goed terechtgekomen is. Het levert veel kritiek op uit de Kamer, van oppositie- én coalitiepartijen.

D66-Kamerlid Sneller wijst op de constatering van de Rekenkamer ’dat de cultuur op sommige plekken in het Rijk lijkt te zijn dat financieel beheer een hinderlijke noodzaak is’. PvdA-Kamerlid Nijboer klaagt over rommelig begrotingsbeleid door minister Kaag (Financiën) en haar voorganger Hoekstra.

Asieluitgaven

Hij wijst bijvoorbeeld op de asieluitgaven, die structureel laag worden ingeschat en onlangs met ruim 8 miljard euro moesten worden bijgeplust voor de komende jaren. „Raam eerlijk”, roept Nijboer op. „Leg de politieke afwegingen eerlijk aan het parlement voor. Stop met politiek boekhouden.” Het kabinet heeft volgens de PvdA’er ook een veel te ruime begroting gemaakt, terwijl het helemaal niet lukt om al dat geld uit te geven: „U belooft een heleboel, maar u maakt het niet waar.”

SP-Kamerlid Alkaya wijst vooral naar het ministerie van Volksgezondheid, waar de boekhouding al jarenlang een zorgenkind is. „Vindt de regering het niet hypocriet dat het staat voor een systeem waarin zorgverleners elke cent moeten verantwoorden aan verzekeringsbedrijven met mateloos veel bureaucratie tot gevolg, terwijl het ministerie dat staat voor de zorg zelf die verantwoording al jaren niet op orde heeft?”

Pijnpunt

VVD-Kamerlid Heinen wil een specifiek pijnpunt aanpakken. Nu kan het kabinet nog op eigen houtje beslissen dat er een zak geld uitgegeven moet worden als dat ’in het belang van het Rijk’ is en dat gebeurde de afgelopen jaren tientallen keren. Dat is wat Heinen betreft te vaak. De VVD’er wil de regels aanscherpen: het kabinet moet eerst groen licht van de Kamer krijgen om het geld snel uit te geven. De meeste partijen in de Kamer scharen zich achter het voorstel van de VVD.

Minister Kaag wijst in een reactie op de kritiek uit de Kamer op de ’taskforce financieel beheer’ die zij heeft ingericht om toezicht te houden op de boekhouding van verschillende ministeries. Daarin zitten alleen slechts vier mensen. „Maar u moet dat zien als een A-Team”, sust Kaag.

De D66-bewindsvrouw omarmt ook het voorstel van Heinen, maar zet er nog wel kanttekeningen bij. Ze wil voorkomen dat het VVD-plan ervoor zorgt dat het kabinet bij echte noodzaak vertraagd wordt: „Er blijft een ventiel nodig om bij echte spoed snel te handelen.”