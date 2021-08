Johan Derksen gaat Oranjezomer niet missen

In De Oranjezomer kwam Derksen samen met zijn Veronica Inside-collega’s René van der Gijp en Wilfred Genee twee maanden achtereen samen om de sport en actualiteiten te bespreken. Zo bespraken ze het EK, de Tour de France en de Olympische Spelen. De laatste uitzendingen van het programma nam presentatrice Hélène Hendriks voor haar rekening.

Op de vraag of er wel eens momenten zijn geweest dat Derksen er geen zin meer in had, beantwoordt de televisiepersoonlijkheid bevestigend. „Ja ik ben hier wel eens met lood in de schoenen naar toegekomen. Maar dat moet je niet aan de kijkers laten merken.”