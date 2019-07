Deze vijf steden leveren bidbook in voor songfestival

Aanvankelijk waren er negen steden geïnteresseerd om gaststad te worden van het songfestival. De afgelopen tijd haakten Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden en Breda al om diverse redenen af. Daarentegen zijn er nog geen afmeldingen geweest van Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Arnhem en Den Bosch, die eveneens graag het liedjesfestijn willen binnenhalen.

In het bidbook proberen de steden de organisatie te overtuigen dat ze dé plek zijn voor het evenement. Hierbij wordt gelet op een passende locatie, de capaciteit en technische faciliteiten, accommodatie, infrastructuur en bereikbaarheid.

Bekendmaking

De gekozen gaststad wordt in augustus bekendgemaakt. Het wordt sowieso een stad zonder ervaring met het songfestival. Het evenement werd vier keer eerder in Nederland gehouden, namelijk in Hilversum, Amsterdam en (twee keer in) Den Haag.

Nederland mag het songfestival volgend jaar organiseren omdat Duncan Laurence de editie van dit jaar in Israël won.