’Hulp bieden bij ongeluk verplicht’

Maar slechts een enkeling biedt inderdaad hulp. De rest staat er al filmend met zijn telefoon bij, om maar vooral niets te missen en de beelden thuis nog eens te bekijken. Er zijn mensen die er speciaal voor in de auto stappen of omrijden. Alles en iedereen moet gefilmd worden die er iets mee te maken heeft. Diezelfde mensen hebben vaak een gruwelijke afkeer als zij na een overtreding gefilmd worden door een cameraploeg van Wegmisbruikers. Dreigementen worden geuit, en sommigen moeten door agenten tegengehouden worden om escalatie te voorkomen. Waar zijn we mee bezig? Het zal je familielid maar zijn die wel gefilmd maar niet gered wordt. Ik denk niet dat iemand hier blij mee is, als hij de beelden die hij liever nooit wil zien op YouTube of Facebook ziet. Je moet haast wel ziek zijn om het leed van een ander als jouw vermaak te zien. Je filmt hiermee wel het bewijs dat je geen hulp verleent, terwijl je dat wel verplicht bent.

Frank Spierings, Eindhoven