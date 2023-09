Getuige: man achter moord op De Vries moest Poolse maffia opbouwen

Dat bleek vrijdag uit de eerste zittingsdag in strafzaak 26Woltz. Volgens de officier van justitie viel een arrestatieteam na een anonieme tip in oktober 2021 een woning aan de Middachtenweg in Den Haag binnen. Op de slaapkamer van de daar woonachtige Krystian M. werd een wapen aangetroffen. Deze 28-jarige Pool wordt inmiddels verdacht van het aansturen van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij zou ook de vijf Polen uit de Zwolse strafzaak 26Woltz hebben aangestuurd.

De getuige met codenaam 5089 zei dat Krystian M. als rechterhand van „de baas” een Poolse maffia op moest bouwen. Hij ging over het ophalen van wapens en de verdeling van geld. En hij haalde onder meer de Polen Pawel J. en Robert M. naar Den Haag, aldus de getuige. Het vijftal werd volgens het OM ingezet voor diverse mishandelingen en een poging tot liquidatie. Informatie uit in de woning aangetroffen telefoons leidde tot onderzoeken naar een mislukte liquidatie in de Dominicaanse Republiek en naar een grote wapenopslag in Alphen aan den Rijn.

Dna

Pawel J. werd in de nacht van 20 op 21 januari 2022 door de politie van de A12 geplukt. In de kofferbak van zijn gehuurde Opel Corsa lagen een geweer, pistool en patronen. Zijn stem en die van Robert M. werden door tolken herkend van camerabeelden bij een brand in een bedrijfspand in Best in augustus 2021. In een daar achtergelaten gestolen auto zat dna van beide mannen. Dat zijn gefabriceerde bewijzen, zei J. hierover. Hij reageerde geagiteerd op de uitlatingen van de getuige. „Allemaal leugens, ik heb hier schoon genoeg van.”

Beide Polen zouden ook met een derde verdachte op 7 december 2021 gewapend met bijlen naar Groningen zijn gestuurd om een vastgoedondernemer in elkaar te slaan. Die man zou een van de opdrachtgevers een miljoen euro verschuldigd zijn. De politie tipte de ondernemer die zo net op tijd zijn bedrijfspand verliet. Robert M. bekende dat hij de opdracht aannam, maar dat hij nooit van plan was iemand in elkaar te slaan.

Voor de strafzaak zijn meerdere zittingsdagen uitgetrokken. Maandag volgt de eis van de officier van justitie.