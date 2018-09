Koolhaas ontwerpt Stedelijk

Over ongeveer een maand moeten de nieuwe plannen klaar zijn. De huidige opzet is inmiddels vijf jaar oud. ,,Het is niet gek om dan weer tot een nieuwe presentatie te komen’’, zegt de woordvoerster van het Stedelijk. ,,We willen geen statisch museum zijn.'' Aangezien Koolhaas, naast zijn werk als architect, ook bekend staat als ontwerper van displays, is zijn bureau aangetrokken om die te gaan maken.

De kosten voor de nieuwe presentatie, zijn net als de plannen, nog niet bekend. Deze worden wel uit de lopende begroting betaald. Er wordt geen extra subsidie gevraagd. ,,Wel gaan we eventueel andere fondsen aanschrijven voor een deel van de kosten.’’