Man (22) rijdt op A2 met 256 km/u Nieuwegeinse (20) dood: drie jaar cel

Binnenland

Auto op de kop in de sloot: man (21) uit Druten komt om het leven

In Beuningen is woensdag een 21-jarige man uit Druten overleden nadat hij met zijn auto de sloot in was gereden. Het ongeluk gebeurde op de A73 bij afslag Beuningen. In de wagen zat nog een tweede inzittende. Die raakte volgens de politie gewond.