Papegaaien achter de tablet: videobellen kan gekooid leven gelukkiger maken

De papegaaien ontwikkelden volgens de studie via Facebook Messenger-gesprekken vriendschappen met andere vogels. Ze deden dat onder begeleiding van hun baasje, benadrukken de onderzoekers van de Northeastern University in Boston, Massachusetts. Doe dit dan ook niet zomaar thuis met je eigen vogel: met hun snavel kunnen ze makkelijk het scherm van een tablet kapotmaken, mocht de gesprekspartner niet bevallen. Maar bij de meeste proefvogels verliep het experiment vlekkeloos en bevorderde de technologie het gedrag van de beestjes.

De papegaaien mochten tijdens gecoördineerde sessies twee oproepen doen van elk maximaal vijf minuten, door met hun snavel op het scherm te tikken. De vogels staan bekend om hun intelligentie, opmerkzaamheid en spraakvermogen. Aan hun gekrijs en hoofdbewegingen is af te lezen hoe ze reageren op situaties. „Er ontstond een sterke sociale dynamiek”, zegt gedragsonderzoeker Rébecca Kleinberger over de gevoerde videogesprekken. De papegaaien hadden volgens haar door dat er daadwerkelijk een soortgenootje aan de andere kant van de lijn zat. Door de interactie leerden ze zelfs nieuwe vocale en vliegvaardigheden. „Ze kwam tot leven tijdens de telefoontjes”, meldt een van de verzorgsters over haar vogel.

’Hier ben ik’

De vogels bleken een sterke voorkeur te hebben in wie ze van hun maatjes belden en begonnen vaak het gesprek, in papegaaientaal, met „hallo, hier ben ik!.” Andere vogels reageerden met ’kom hier!’ en begonnen dansjes te maken. „Het zegt iets over hoe cognitief complex deze vogels zijn en hoeveel vermogen ze hebben om zichzelf uit te drukken”, vertelt Ilyena Hirskyj-Douglas, een onderzoekster van de Universiteit in Glasgow, tegen Northeastern Global News. „Het was echt prachtig om die vogels zo te zien.”

Het onderzoeksteam hoopt middels technologie de levens van (huis)dieren te verbeteren. Dat zou met de videogesprekken het geval kunnen zijn, aldus Kleinberger. „We zeggen niet dat je ze net zo gelukkig kunt maken als in het wild”, waarschuwt ze. „Maar we proberen de vogels die al in gevangenschap zitten, iets gelukkiger te maken.”