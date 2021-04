Hardleerse fietsster drie keer van A2 geplukt

De eerste keer troffen agenten de vrouw na meerdere meldingen aan bij de afslag Zaltbommel. De politie begeleidde haar naar een veilige plek en gaf haar een boete. Even later werd de politie echter opnieuw gewaarschuwd over een fietser op de snelweg. Het bleek dezelfde fietsster te zijn. „We hebben haar wederom begeleid naar een veilige plek en legden haar duidelijk uit dat het levensgevaarlijk is”, aldus de politie.

De agenten voelden naar eigen zeggen de bui echter al hangen en waarschuwden de vrouw dat haar fiets in beslag zou worden genomen als ze nogmaals over de snelweg zou fietsen. Halverwege de avond bleek hun voorgevoel te kloppen. Dit keer had degene die de melding deed haar van de snelweg gehaald en naar een veilige plek gebracht. „Wij vonden het wel genoeg en wilden voorkomen dat ze weer de snelweg op kon fietsen”, aldus de politie, die haar fiets dus maar meenam naar het politiebureau. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt.