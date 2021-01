Aanhoudingen na oproepen om te gaan rellen in Medemblik

De recherche wist de identiteit van de zes te achterhalen. Ze zijn in de afgelopen dagen opgepakt en zitten vast. Het gaat om mannen uit Medemblik (tussen de 21 en 25 jaar) en een 37-jarige man uit Wervershoof. Ze worden verdacht van het aansporen tot geweld. De recherche doet verder onderzoek.

De politie benadrukt dat opruiing een strafbaar feit is. „Niet alleen het plaatsen van dit soort berichten, maar ook het delen ervan kan grote gevolgen hebben.”

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland gaat tevens zeven verdachten van betrokkenheid bij rellen donderdag en vrijdag voorgeleiden aan de rechter-commissaris. Het gaat om mannen tussen de 15 en 37 jaar oud die maandag zijn aangehouden in Haarlem, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn.

Ze worden verdacht van openlijk geweld, bezit van verboden vuurwerk, bedreiging en opruiing of oproepen tot geweld, al dan niet via sociale media. De insteek van het OM is dat verdachten zich via snelrechtzittingen op 5 en 9 februari moeten verantwoorden bij de strafrechter.

’Beheersbare avond’

Woensdagavond zijn flink minder mensen aangehouden vanwege rellen dan de dagen ervoor. De politie meldt dat 51 mensen zijn opgepakt in verband met dreigende rellen of het oproepen daartoe. De meeste mensen worden verdacht van opruiing. Dinsdagavond werden 131 mensen opgepakt en maandag waren dat er 184. De Rotterdamse politie spreekt van een ’beheersbare’ avond.

In Den Bosch, Bemmel en Leiden werden jongeren op straat opgepakt. Een 19-jarige inwoner van Den Bosch werd gearresteerd omdat hij een steen naar een politieauto gooide. In Bemmel werd een jongen opgepakt vanwege het vernielen van een boa-auto. Twee jongeren van 15 en een van 16 jaar oud in Leiden werden opgepakt met tien nitraten en wasbenzine bij zich.

In Amsterdam liep een politieauto schade op doordat er een nitraat onder was gelegd. Op het moment dat het vuurwerk ontplofte, zat er niemand in de auto. Daarvoor werd nog niemand opgepakt.

Politiechef Willem Woelders zegt dat er in een aantal steden, zoals Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Groningen, nog groepen jongeren na 21.00 uur op straat waren. Zij werden aangesproken door agenten of buurtouders en gingen daarna naar huis. De aanpak om van tevoren al in te grijpen in samenwerking met gemeenten, werkt volgens Woelders.

Bij de ongeregeldheden op dinsdagavond hield de politie 81 mensen aan in Rotterdam, de meeste waren jonger dan 25 jaar oud. Negen van hen zitten nog vast, meldt de politie, van wie er vijf worden verdacht van openlijke geweldpleging. De andere vier zitten vast op verdenking van brandstichting.

Winkels geplunderd

Maandagavond werden er zeker zestig relschoppers aangehouden in Rotterdam. In Rotterdam-Zuid braken toen forse ongeregeldheden uit waarbij raddraaiers vernielingen aanrichtten, winkels plunderden en de politie bekogelden.

In verschillende steden heeft de politie woensdag verdachten aangehouden die via sociale media zouden hebben opgeroepen tot geweld. Een minderjarige jongen uit Zuidhorn (Groningen) is aangehouden omdat hij in een chatgroep opriep benzine mee te nemen naar de stad Groningen en winkels te plunderen, aldus de politie die de chatgroep op het spoor kwam na een tip. De chatgroep, met 425 leden, is uit de lucht gehaald.

Opruiing

In Drachten werden een jongeman van 19 en een minderjarige opgepakt die volgens de politie opriepen om in Drachten te gaan rellen. Een jongen van 17 jaar uit Oosterhout is aangehouden omdat hij zou hebben opgeroepen tot geweld, meldt de politie. Ook in Harderwijk zijn twee personen aangehouden. Een voor opruiing, de ander had een mes bij zich. In Utrecht zijn eveneens twee mannen van 20 en 23 aangehouden. Die riepen op sociale media op tot rellen in de stad.

Tiener geeft meldt zich zelf bij politie

Een 19-jarige inwoner van Best heeft zichzelf bij de politie gemeld nadat zijn foto was verschenen op internet. Hij is volgens de politie betrokken bij rellen in Eindhoven. Zijn rol bij de ongeregeldheden wordt onderzocht. De politie roept mensen, die tijdens ongeregeldheden strafbare feiten hebben gepleegd, op zich te melden.