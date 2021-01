Aanhoudingen om opruiing in diverse steden

In Drachten werden een jongeman van 19 en een minderjarige opgepakt die volgens de politie opriepen om in Drachten te gaan rellen. Een jongen van 17 jaar uit Oosterhout is aangehouden omdat hij zou hebben opgeroepen tot geweld, meldt de politie. Ook in Harderwijk zijn twee personen aangehouden. Een voor opruiing, de ander had een mes bij zich. In Utrecht zijn eveneens twee mannen van 20 en 23 aangehouden. Die riepen op sociale media op tot rellen in de stad.

Tiener geeft meldt zich zelf bij politie

Een 19-jarige inwoner van Best heeft zichzelf bij de politie gemeld nadat zijn foto was verschenen op internet. Hij is volgens de politie betrokken bij rellen in Eindhoven. Zijn rol bij de ongeregeldheden wordt onderzocht. De politie roept mensen, die tijdens ongeregeldheden strafbare feiten hebben gepleegd, op zich te melden.