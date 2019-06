Uber moet betalen aan aangerande vrouwen

De vrouwen begonnen een procedure tegen Uber, omdat het bedrijf niet voor hen zou hebben gezorgd. Ⓒ Hollandse Hoogte

LEEDS - Taxiapp Uber heeft een schikking getroffen met twee vrouwen die tijdens hun ritten via de dienst zijn aangerand door hun chauffeur. Dat gebeurde in de Britse stads Leeds in december 2015. Advocatenkantoor Irwin Mitchell, dat de vrouwen bijstond, bracht de deal donderdag naar buiten. Hoeveel Uber betaalt, is niet bekend.