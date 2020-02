Bom gevonden aan vrachtwagen in Noord-Ierland

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

LURGAN - Een bom die was bevestigd aan een vrachtwagen in Noord-Ierland was vermoedelijk bestemd voor Groot-Brittannië. Dat maakte de politie donderdag bekend, meldden Britse media. De politie gaat ervan uit dat Noord-Ierse republikeinen ervoor verantwoordelijk zijn. Zij zien Ierland en Noord-Ierland het liefst samengevoegd.