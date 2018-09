Menselijke botten opgedoken bij Alicante

Duikinstructeur Cristian López deed eind vorige maand de eerste opmerkelijke vondst, net toen hij met een les wilde beginnen. In de dagen erna werden er in de buurt nog twee van dergelijke bundels boven water gehaald. López dacht een zak rommel te hebben opgedoken, maar eenmaal op het droge bleek de inhoud te bestaan uit een beker, stokjes, veren en een groot aantal donkerbruine botstukken.

,,Ik herkende meteen een menselijk dijbeen'', zei López, ,,en daarna zag ik een rib. Het was niet angstaanjagend, eerder intrigerend.'' Uiteindelijk bleek hij een bijna compleet skelet te hebben opgediept. Volgens een eerste forensisch onderzoek moet dat dertig tot veertig jaar in de grond te hebben gelegen voordat het in stukken in zee werd gedumpt.