Verdachte kleding in de kliko van Patrick Ⓒ Patrick

Nieuwegein - Bewoners van de Nieuwegeinse wijk Batau-Noord zijn ervan overtuigd dat het explosief en de kleren die donderdagochtend aangetroffen werden in een kliko, afkomstig zijn van plofkrakers die in de nacht van woensdag op donderdag toesloegen bij een Coolblue-filiaal aan het Europaplein in Utrecht. „Eén en één is twee.”