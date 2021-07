Celstraffen tot 14 jaar in grote misbruikzaak Duitsland

Drie mannen (31, 36 en 43 jaar) moeten voor kindermisbruik 10 tot 12 jaar de gevangenis in. Het viertal wordt na het uitzitten van hun celstraffen in preventieve hechtenis geplaatst, zo heeft de rechtbank in Münster besloten. De 46-jarige moeder van het sleutelfiguur is veroordeeld tot 5 jaar cel voor medeplichtigheid.

Zomerhuisje

Haar zoon, een IT-specialist, speelde een belangrijke rol in de misbruikzaak die een jaar geleden aan het licht kwam. Het onderzoek draaide aanvankelijk om een zomerhuisje in Münster. Daar werden twee jongens urenlang seksueel misbruikt door meerdere mannen. Dat werd gefilmd. Het zomerhuisje was van de moeder van de hoofdbeklaagde.

In de woning van de man werd later professionele video-apparatuur gevonden. Hij bood de foto’s en video’s van het misbruik aan op het darknet. De politie heeft in het onderzoek naar het misbruik meer dan vijftig verdachten geïdentificeerd. Ongeveer dertig van hen zitten nu vast. Vijf andere mannen werden eerder al veroordeeld tot celstraffen.