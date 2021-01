Bizar piratenavontuur herleeft in podcast: ’Net een zwart-witfilm’

Rik Bouman (onder) en Elmar Hemler maakten een podcast over de bizarre mini-oorlog, die de voorpagina’s destijds haalde. Ⓒ de telegraaf

Amsterdam - Het was misschien wel het laatste piratenavontuur op de Noordzee. Ongelofelijk maar echt gebeurd: een zelfbenoemde prins gijzelde in 1978 een groep Nederlanders, op het offshore-platform dat hij had uitgeroepen tot onafhankelijk ministaatje. Bij hun vrijlating speelden Telegraaf-verslaggevers een hoofdrol. Deze geschiedenis was bijna vergeten, maar twee podcastmakers halen het naar de oppervlakte. Hun podcast schiet omhoog in de ranglijsten.