Honderden kilo’s coke gevonden tussen bananenpuree en medische middelen

De drugs waren verstopt in twee verschillende containers. Eén van die containers was afkomstig uit Ecuador en zat vol met bananenpuree. De lading was 30 november met een zeeschip vanuit de Dominicaanse Republiek binnengekomen. Het was bestemd voor een bedrijf in Zwitserland. Tussen de lading troffen douaniers 26 pakketten met cocaïne aan.

De tweede container was geladen met medische hulpmiddelen en ook afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. „De lading was bestemd voor een bedrijf in Hoogvliet. In de container troffen douaniers 16 sporttassen met 395 pakketten cocaïne aan”, aldus het OM.

De bedrijven hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken.