Slang bijt in lip van meisje (2) dus bijt zij terug: slang overlijdt

Het kind was in de tuin aan het spelen in het Turkse Bingol toen ze plotseling hard begon te schreeuwen. Buren snelden naar haar toe en vonden het meisje met een slang van 50 centimeter lang op zich. De slang had zich vastgebeten in haar lip. Het kind sloot haar mond en beet de slang, die half in haar mond zat, hard terug. Deze overleefde het niet.

Het meisje is na afloop naar het ziekenhuis gebracht ter controle maar ze mankeerde niks.