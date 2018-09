’Benieuwd naar reacties’

Het is een bekend verhaal, er werd een tijdelijke ’Martine’ gezocht nadat de presentatrice van het eerste uur seizoen vier niet kon doen omdat zij volop aan het revalideren is na een hersenbloeding. De huisvriendin van Van Duin wilde, zo zegt hij ’niets liever’ dan dat hij in het gat sprong. „Ik denk dat mensen na de uitzending zullen zeggen: ’we missen Martine’. Dat zou ik ook zeggen. En misschien ’het was best wel aardig’ over mij.”

„Je vindt iemand leuk of niet. Ik denk dat dat bij mij tachtig procent om twintig procent is, en bij Martine Bijl honderd om nul. Het programma draait niet om mij: de baksels hebben de hoofdrol. Ik hoop dat de fans na een aflevering of twee, drie aan mij zijn gewend. Martine is gewoon niet te vervangen en niet te verslaan. Dat ga ik ook niet proberen. Ik ben maar de tussenpaus.”

