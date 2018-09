Schiphol verder in de knel

Dit jaar zijn de verwachte groeicijfers opnieuw naar boven bijgesteld. De directie houdt nu rekening met 64 miljoen reizigers (10% meer dan in 2015) en 480.000 starts en landingen (plus 6%) Daarmee wordt het wettelijke plafond van 2020 al volgend jaar overschreden. Schiphol-topman Jos Nijhuis maakt zich grote zorgen over het sneller dichtslibben van de luchthaven dan verwacht.

Nijhuis vreest toenemende knelpunten bij de passagiersafhandeling, omdat de capaciteit ondanks alle nieuwbouw, uitbreidingen en renovaties tekort blijft schieten, zeker in het vakantiehoogseizoen en tijdens piekuren. De hogere terreurdreiging, stakingen en extra veiligheidsmaatregelen maken de situatie er volgens hem niet beter op.