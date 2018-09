Turkse juristen tikken kiesraad op de vingers

De advocaten spreken in een verklaring over een „illegaal besluit.” Medewerkers van stembusbureaus zouden „zijn misleid”, waardoor ze dachten dat het gepast was om ongestempelde biljetten toch goed te keuren. „De aankondiging van de kiesraad, die duidelijk tegen de wet was, heeft geleid tot onregelmatigheden”, concluderen de juristen.

Het hoofd van de Turkse kiesraad, Sadi Güven, legde zondag op een persconferentie uit waarom was besloten de stembiljetten zonder officieel stempel goed te keuren. Dat gebeurde volgens Güven na een groot aantal klachten, waaronder een van de regerende AK-partij, dat medewerkers van stembureaus in gebreke waren gebleven.