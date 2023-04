Hulpbehoevende moet weer eigen bijdrage voor Wmo-zorg betalen

Uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt onder meer dagbesteding en huishoudelijke hulp betaald. Nu tellen hulpbehoevenden daarvoor nog een vast bedrag neer van maximaal 19 euro per maand. Waarschijnlijk vanaf 2025 wordt die eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen. Mensen met een hoog inkomen kunnen daardoor aanzienlijk meer kwijt zijn dan nu. De maatregel levert het kabinet het 100 miljoen euro per jaar op, is de verwachting.

Staatsschuld

Uit de Voorjaarsnota blijkt dat het kabinet de staatsschuld de komende jaren flink laat oplopen. Dit jaar is de staatsschuld nog 501 miljard euro. Dat loopt op tot 685 euro in 2028: dat is bijna 56 procent van het verwachte bruto binnenlands product. Nederland blijf daarmee maar nét onder het Europese plafond van 60 procent. Alleen al aan de oplopende rente is het kabinet de komende jaren 2,5 miljard euro per jaar extra kwijt.

Het kabinet trekt ook geld uit voor zorgmedewerkers die door langdurige covid arbeidsongeschikt zijn geraakt. Zij kunnen een vergoeding van 15.000 euro per persoon krijgen, zo maakt het kabinet bekend. Het gaat om een eenmalig bedrag voor mensen die in de eerste coronagolf in 2020 voor covidpatiënten hebben gezorgd en daardoor zelf ook ziek zijn geworden.

Het kabinet had meer tijd nodig om de Voorjaarsnota af te ronden. Er moest dekking worden gevonden voor een gat in de begroting van zo’n 2,5 miljard euro. Met de ’kaasschaaf-methode’ werd bij de meeste ministeries een beetje bezuinigd. Daarbij zijn Defensie – vanwege de oorlog in Oekraïne – en het armoedebeleid buiten schot gelaten. In augustus, als de coalitiepartijen moeten onderhandelen voor de begroting van volgend jaar, ligt de politiek gevoelige vraag op tafel of de belastingen verhoogd worden.

STAP-budget

Onlangs lekte al uit dat het STAP-budget wordt geschrapt. Dat levert zo’n 330 miljoen euro per jaar op. Het budget was bedoeld voor cursussen voor mensen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, maar het geld kwam ook terecht bij op het oog zinloze cursussen, zoals een hypnose-opleiding en trainingen om kindertekeningen te analyseren. Verder wordt de voor 2025 beloofde ’bijna gratis’ kinderopvang met twee jaar uitgesteld. Dat levert 4,7 miljard euro op.

Premier Rutte erkende woensdag dat het ’pijn’ doet om te bezuinigen. „Omdat we dat niet meer gewend zijn.” Als oorzaken noemt Rutte de oplopende rente, kosten van de asielopvang, de oorlog in Oekraïne en het inlossen van de ’ereschuld’ voor Groningen.