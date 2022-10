Neuspeuterende halfaap doet op unieke, nieuwe beelden precies waar veel mensen van walgen

De zeldzame beelden van de neuspeuterende aap werden gemaakt op het Afrikaanse eiland Madagascar. Te zien is hoe een zeer lange vinger in de neus van de zogenoemde lemus - een soort halfaap - verdwijnt. Wetenschappers waren compleet verbijsterd door het vervolg: het beest likte de ’oogst’ op. Na het zien van de beelden zeggen wetenschappers een beter beeld van hoe diep de vinger in de neus ging en kunnen daardoor mogelijk beter duiden wat de eventuele functie van het neuspeuteren is.

De beelden zouden een completer beeld kunnen geven waarom mensen - samen met elf andere ’soorten’ - zich ’schuldig’ maken aan neuspeuteren. „Er is nog er weinig wetenschappelijk bewijs waarom onder meer mensen in hun neus peuteren”, zegt onderzoekster Anne Claire Fabre in het Britse wetenschappelijke tijdschift Journal of Zoology. „We denken echt dat dit deel van het vakgebied onderbelicht is omdat het als een slechte gewoonte wordt gezien.”

Lees verder onder de video

Over de reden waarom mensen neuspeuteren is nog weinig bekend, stelt de BBC. Sommige wetenschappers zeggen dat het een rol speelt bij de verspreiding van bacteriën, om zo de immuniteit op peil te houden. Anderen stellen dat onderzoek heeft aangetoond dat neuspeuteraars minder gaatjes in hun gebit krijgen en dat snotjes bijzonder veel gezonde eiwitten bevatten.

„Behalve dat we het smerig vinden, kan neuspeuteren we degelijk voordelen voor de gezondheid opleveren. Dat is iets wat we echt verder moeten onderzoeken. Deze beelden hebben ons weer een stapje verder gebracht”, aldus Fabre.