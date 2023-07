Twee gewonden door botsing motorrijder en fietser in Hooghalen

HOOGHALEN - In het Drentse Hooghalen in de buurt van Assen is vrijdagavond een motorrijder met een fietser in aanrijding gekomen. Twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie. Een van hen is er ernstig aan toe.