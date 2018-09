’Wetgeving nodig rond claimcultuur’

In het hoofdredactioneel commentaar van De Telegraaf van 23 augustus wordt gesteld dat de claimcultuur is ontaard in een chaos en er wetgeving moet komen. Als voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl kan ik mij vinden in die stelling.

Toch kunnen niet alle claimclubs als profiteurs worden betiteld. Wij hebben in Nederland geen echte claimcultuur. Het Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht daarentegen zorgt daar voor een volwassen claimcultuur. Grosso modo zien we dat de claimcultuur bijdraagt aan betere producten en dienstverlening en dat daardoor toezichthouders en bedrijven scherp worden gehouden. In ruim 80% van de zaken waar producenten worden veroordeeld voor ‘foute’ producten en/of diensten, zien we dat deze van de markt worden gehaald of er een verbeterde versie komt. De Amerikaanse claimcultuur kenmerkt zich verder door financiële laagdrempeligheid, de ruime mogelijkheid om bewijzen te verzamelen en de hoogte van de schadebedragen. Producenten vzijn veel eerder bereid hun producten en/of diensten te verbeteren en/of schadevergoeding te bieden. Daarnaast is het ook een instrument van waarheidsvinding en gedragsbeïnvloeding.

Ab Flipse